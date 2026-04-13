هدوء بالحدائق وإقبال على حمام موسي والشواطئ.. جنوب سيناء تحتفل بشم النسيم -صور

كتب : رضا السيد

09:47 ص 13/04/2026
  • عرض 12 صورة
    الحدائق العامة
    بد.التوافد على الشواطئ
    حدائق طور سيناء
    الحدائق بجنوب سيناء
    حمام موسى
    خلو الحدائق من للمواطنين
    الشاطئ العام
    شاطئ القمر
    شواطئ الطور (2)
    منطقة حمام موسى
    شواطئ الطور (1)

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء، منذ صباح اليوم الإثنين، حالة من الاستنفار الأمني والخدمي لتأمين احتفالات المواطنين بعيد "شم النسيم".

وانتشر رجال الأمن والمرور بشكل مكثف في المحاور والميادين الرئيسية، مع تشديد الرقابة على الشواطئ لضمان سلامة الزائرين ومنع أي تجاوزات.

هدوء بالحدائق وإقبال على "حمام موسى"

ورصدت عدسة الكاميرا خلو الحدائق العامة من المواطنين في الساعات الأولى من الصباح، بينما اتجهت بوصلة المحتفلين نحو الشواطئ ومنطقة "حمام موسى" السياحية بمدينة الطور، والتي شهدت توافداً كبيراً منذ البداية، خاصة مع فتحها بأسعار رمزية بلغت 10 جنيهات للفرد و20 جنيهاً للأسرة.

توجيهات المحافظ: الشواطئ بالمجان

من جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة أتمت استعداداتها بفتح كافة الحدائق والشواطئ العامة بمدن الطور ورأس سدر بالمجان أمام الجمهور، مع تزويدها بكافة الخدمات اللوجستية من "شماسي وكراسي" وسلات قمامة للحفاظ على المظهر الحضاري.

إجراءات صارمة لسلامة المصطافين

وأوضح المحافظ في تصريحاته اليوم، أنه وجّه رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر، مع تكثيف تواجد المنقذين على الشواطئ ووضع علامات إرشادية توضح الأعماق المسموح بها للسباحة، مؤكداً على غلق أي شواطئ قد تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما أشار إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لربطها بكافة الوحدات المحلية، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات دورياً على مدار الساعة لضمان استمتاع المواطنين بالأجواء الاحتفالية في بيئة آمنة ونظيفة.

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
إسرائيل تستغل هدنة إيران وتصعد في لبنان للسيطرة على بنت جبيل
رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
