قال ألكسندر دروزدينكو حاكم لينينجراد، ‌إن روسيا أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة في ⁠شمال غرب موسكو، وتواصل صد الهجمات.

وتستضيف منطقة لينينجراد، التي تضم بنية تحتية حيوية لتصدير ‌الطاقة ⁠ومصفاة نفط رئيسية، مؤتمرها الاقتصادي الخامس في زمن ⁠الحرب في سان بطرسبرج، الذي يصفه ⁠الرئيس فلاديمير بوتين "بدافوس الروسي"، ⁠اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 158 مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناحين في غضون 12 ساعة فوق عدة مناطق من البلاد.

ووفقا للوزارة تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، بالإضافة إلى جمهورية القرم، وفقا لرويترز.