أكد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، أن برامج اليوم الواحد بالمدن الساحلية المصرية تشهد خلال يونيو 2026 إقبالًا متزايدًا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية الموسم الصيفي، وسط تنوع كبير في الأسعار والخدمات المقدمة بما يناسب مختلف الفئات.

أسعار متنوعة تناسب مختلف الميزانيات

قال "حسني" في تصريحات لمصراوي، إن أسعار برامج اليوم الواحد تبدأ من نحو 250 جنيهًا للبرامج الاقتصادية البسيطة، بينما تصل في بعض المنتجعات والفنادق الفاخرة إلى عدة آلاف من الجنيهات للفرد، بحسب مستوى الخدمة والمزايا المقدمة ضمن البرنامج.

وأوضح أن هذه الرحلات أصبحت تمثل خيارًا مفضلًا للعديد من الأسر المصرية الراغبة في الاستمتاع بالشواطئ والأنشطة الترفيهية دون تحمل تكاليف الإقامة لعدة أيام.

العين السخنة تتصدر الوجهات الأقرب للمصريين

أشار أمين عام نقابة السياحيين، إلى أن العين السخنة ما زالت تتصدر قائمة الوجهات الأكثر طلبًا لرحلات اليوم الواحد، نظرًا لقربها من القاهرة الكبرى وسهولة الوصول إليها.

وأضاف أن أسعار برامج "الداي يوز" في الفنادق الاقتصادية والمتوسطة تتراوح بين 650 و1500 جنيه للفرد، بينما تبدأ أسعار المنتجعات الفاخرة الشاملة للوجبات والخدمات الترفيهية من 2500 جنيه وتصل إلى نحو 5900 جنيه للفرد.

الساحل الشمالي والعلمين الجديدة يجذبان عشاق الشواطئ

أكد "حسني" أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة يشهدان معدلات طلب مرتفعة خلال الموسم الحالي، بفضل الشواطئ المميزة والمياه الفيروزية.

وأوضح أن الرحلات الجماعية التي تشمل الانتقالات واستخدام الشاطئ تبدأ أسعارها من 199 إلى 550 جنيهًا للفرد، فيما تتراوح أسعار برامج الداي يوز داخل الفنادق والقرى السياحية بين 1200 و2500 جنيه وفقًا لمستوى المنتجع والخدمات المقدمة.

شرم الشيخ تجمع بين الاستجمام والأنشطة البحرية

لفت إلى أن شرم الشيخ تواصل جذب السائحين المصريين والعرب والأجانب بفضل تنوع برامجها التي تجمع بين الاستجمام والرحلات البحرية والأنشطة الترفيهية.

وأشار إلى أن أسعار الداي يوز بالفنادق تتراوح بين 2750 و6600 جنيه للفرد، بينما تبدأ أسعار الرحلات البحرية إلى مناطق مثل رأس محمد وجزيرة تيران من 550 جنيهًا وتصل إلى 1400 جنيه بحسب طبيعة البرنامج والخدمات المرافقة.

الغردقة وجهة مفضلة لعشاق الجزر والغوص

أضاف فارس حسني، أن الغردقة تعد من أكثر المقاصد السياحية إقبالًا خلال الصيف، خاصة لمحبي الغوص والرحلات البحرية إلى الجزر السياحية.

وأوضح أن برامج الداي يوز الأساسية التي تشمل استخدام الشاطئ والوجبات تتراوح أسعارها بين 500 و1500 جنيه للفرد، فيما تتراوح تكلفة الرحلات البحرية وجولات الجزر المختلفة بين 750 و2500 جنيه.

توقعات بإقبال قوي خلال صيف 2026

توقع أمين عام نقابة السياحيين أن تشهد برامج اليوم الواحد خلال الأشهر المقبلة معدلات إقبال مرتفعة للغاية، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة وبداية الإجازات الصيفية، إلى جانب رغبة المواطنين في قضاء أوقات ترفيهية بتكلفة أقل مقارنة بالإقامة الكاملة.

وأضاف أن الوجهات الشاطئية، خاصة شرم الشيخ والغردقة، تستفيد أيضًا من الحزم التحفيزية التي تقدمها الدولة لشركات الطيران، وهو ما يسهم في زيادة الحركة السياحية ورفع نسب الإشغال في الرحلات البحرية وبرامج السفاري.

وأشار فارس حسني، إلى أن الشركات السياحية والفنادق حرصت هذا الموسم على طرح عروض متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، موضحًا أن معظم البرامج تتضمن خدمات النقل واستخدام الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى وجبة واحدة أو أكثر، ما يجعل رحلات اليوم الواحد من أكثر الخيارات جذبًا للمواطنين خلال موسم الصيف الحالي.

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