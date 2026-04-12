افتتح أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات الدورة التدريبية على مهن التفصيل والخياطة، اليوم الأحد، بوحدة الشئون الاجتماعية بمدينة شرم الشيخ التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور المهندسة أمال زكي، مدير إدارة التدريب المهني.

تعزيز التدريب المهني وتمكين المرأة

وأكد مدير مديرية العمل أن إطلاق الدورة يأتي في إطار تعزيز منظومة التدريب المهني، والاهتمام بتمكين المرأة، خاصة في مجالات المشغولات اليدوية والتطريز، بما يسهم في الحفاظ على التراث السيناوي الأصيل، ودمج المرأة البدوية في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

دعم مهارات السيدات اقتصاديًا

وأوضح مدير مديرية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتنمية مهارات السيدات، وتمكينهن اقتصاديًا، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة.

استمرار البرامج التدريبية

وأشار مدير مديرية إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات، بهدف رفع كفاءة المتدربين وزيادة فرص التشغيل، ودعم جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.