قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، التهنئة إلى نيافة الأنبا اكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، في إطار حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم وأعيادهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حسين المغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، انقل إلى شعب الكنيسة وأبناء المنصورة تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا دوام الخير والسلام والمحبة لجميع أبناء الوطن.

وأضاف مرزوق، إن هذه الزيارة ليست تهنئة تقليدية، بل هي ميثاق محبة وأخوة تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتؤكد عمق الروابط الأصيلة التي تربط المصريين جميعًا عبر التاريخ.

كما قال المحافظ: ادعوا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة المحبة والتآخي والأمن والأمان، مؤكدًا أن قوة هذا الوطن في تماسك شعبه ووحدة صفه، وأن مشاهد المحبة بين المسلمين والأقباط ستظل دائمًا عنوانًا لمصر.

وأكد المحافظ أن شعب مصر لن تستطيع أي قوة في العالم إحداث وقيعة أو فرقة بين أبنائه، لأنهم يرتبطون بروابط الوطنية والمحبة والانتماء، وهي روابط راسخة لا يمكن المساس بها.

وأشار مرزوق إلى أنه ما دامت هناك محبة صادقة تجمع المصريين، سيظل هذا الوطن عصيًا وأبيًا على أي طامع أو حاقد، مؤكدًا أن الشعب المصري في أوقات المحن والصعاب يزداد قوة وصلابة وتمسكًا بوطنه.

ولفت إلى أن الشعب المصري أثبت عبر المواقف المختلفة أنه شعب واعي ومتماسك، وأنه لم ولن يفكر في هجر وطنه، بل يزداد ارتباطًا به ودفاعًا عنه في كل الأوقات.

وأكد محافظ الدقهلية، في ختام زيارته أن مثل هذه المناسبات تعكس الصورة الحقيقية لمصر، وتؤكد أن أبناءها سيظلون دائمًا نسيجًا واحدًا يجمعهم الحب والانتماء والولاء للوطن.