إحالة مركز شباب كفر رجب للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتطوير "المفتي" بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

02:43 م 12/04/2026

جانب من جولة مدير الشباب والرياضة بالقليوبية

أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مركز شباب كفر رجب إلى الشئون القانونية، مع تشكيل لجنة متخصصة لفحص أعمال المركز والوقوف على أوجه القصور، وذلك خلال جولة مفاجئة للدكتور وليد الفرماوي مدير المديرية.

توجيهات بتطوير ملعب المفتي

كما وجه “الفرماوي” الإدارة الهندسية بسرعة اتخاذ إجراءات الإحلال والتجديد لملعب مركز شباب المفتي، بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية.

جولة مفاجئة بعدد من المراكز

وشملت الجولة مراكز شباب تصفا، كفر تصفا، كفر رجب، المفتي، وجمجرة الجديدة، لمتابعة الانضباط الإداري ومستوى النظافة والتأكد من انتظام العمل داخل المراكز وفتحها أمام الأنشطة.

متابعة ميدانية وتأكيد على الانضباط

ورافق مدير المديرية خلال الجولة عدد من القيادات الرياضية بالمديرية، حيث أكد أن الجولات المفاجئة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القليوبية.

القليوبية الشباب والرياضة مراكز الشباب كفر رجب كفر شكر بنها

