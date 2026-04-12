كواليس زيارة محافظ جنوب سيناء لجامعة الملك سلمان -صور

كتب : رضا السيد

11:26 ص 12/04/2026
    التجول داخل الحرم الجامعي
  • عرض 8 صورة
    الجولة داخل الجامعة
  • عرض 8 صورة
    بحث سبل التعاون
  • عرض 8 صورة
    زيارة الجامعة
  • عرض 8 صورة
    جامعة الملك سلمان
  • عرض 8 صورة
    مناقشة آليات التعاون
  • عرض 8 صورة
    زيارة المحافظ للجامعة

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، لبحث سبل التعاون المشترك لصالح أبناء المحافظة.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعلي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة كاترين و كان في استقبالهم الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

جولة داخل الحرم الجامعي

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، أعقبها لقاء موسع مع أساتذة الجامعة من مختلف التخصصات، جرى خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم عدد من المشروعات الحيوية والتنموية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة باعتبارها بيت خبرة علمي يضم نخبة من الكفاءات، مشيرًا إلى مساهمتها الفعالة في عدد من المبادرات والمشروعات، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تشارك فيها المحافظة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبرئاسة وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب مشاركتها في مشروعات تجميل الميادين العامة وتطوير الهوية البصرية لمدن المحافظة.

التعاون بين المحافظة والجامعة

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الملك سلمان، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الجانبين يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء مجتمع حديث ومتطور.

جنوب سيناء جامعة الملك سلمان المشروعات الخبرات العلمية

