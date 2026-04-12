من الطور لشرم الشيخ.. هكذا احتفلت بيوت الثقافة في جنوب سيناء بأعياد الربيع

كتب : رضا السيد

10:06 ص 12/04/2026 تعديل في 10:07 ص
    لوحات تعبر عن الربيع
    ورش فنية تعبر عن الربيع
    ورش الرسم
    لوحات فنية

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة من الفعاليات احتفالا بأعياد الربيع، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والتنسيق مع وزارة الثقافة.

فعاليات عيد الربيع

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن الفعاليات تتضمن عدد ورش فنية لإنتاج لوحات فنية تعبر عن الربيع، وتعكس الثقافة والعادات والتقاليد المصرية منذ عصر قدماء المصريين، والاستعراضية لإبراز التراث السيناوي، إضافة إلى المحاضرات التوعوية.

وأوضحت منيرة فتحي، في تصريح اليوم، أن بيت ثقافة أبوزنيمة نظم ورشة رسم للأطفال باستخدام أدوات بسيطة مثل: "الورق الأبيض، وألوان الخشب والفلوماستر"، وجرى خلالها عمل رسومات فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع.


وأكدت أن بيت ثقافة نويبع نظم ورشة فنية بعنوان "الربيع"، تدريب إسراء أبو حوسة سالم، تضمنت إنتاج لوحة فنية تعبر عن فصل الربيع وسط أجواء مبهجة، باستخدام "ورق كانسون، وأقلام الألوان والخشب والفلوماستر".

وأكدت أنه سيجرى تنظيم حفلات فنية و استعراضية على المسرح الصيفي بمدينة الطور، والمسارح المكشوفة بشرم الشيخ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

