رسائل محبة من أسيوط.. المحافظ يشارك الأقباط قداس عيد القيامة المجيد (صور)

كتب : محمود عجمي

06:33 م 11/04/2026
    المحافظ يشارك الأقباط قداس عيد القيامة المجيد (1)
هنأ محمد علوان، محافظ أسيوط، التهنئة نيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط للأقباط الأرثوذكس، وكهنة وآباء المطرانية وذلك بمناسبة عيد القيامة، خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، شملت عددًا من الكنائس والإيبارشيات بمراكز وأحياء المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشملت الجولة زيارة إيبارشيات ديروط والقوصية والدير المحرق، حيث حرص المحافظ على مشاركة الأقباط من الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية فرحتهم، والمشاركة في قداس عيد القيامة، في إطار التأكيد على عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والدينية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، من بينهم خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وعيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى جانب قيادات المديريات الخدمية ورجال الدين الإسلامي وممثلي الكيانات الشبابية وأندية التطوع.

واستقبل الأهالي والقيادات الكنسية الوفد بالورود، في مشهد عكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

زيارات المطرانيات والأديرة

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم، ثم توجه إلى مطرانية مار يوحنا المعمدان بمدينة القوصية لتهنئة الأنبا توماس، مطران إيبارشية القوصية، عقب قداس عيد القيامة المجيد.

كما زار الدير المحرق بجبل قسقام، مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول، مطران الدير، إلى جانب تهنئة الأنبا مرقس، مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط.

رسائل وطنية خلال قداس العيد

وخلال مشاركته في قداس عيد القيامة، قدم المحافظ التهنئة لجميع الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن أبناء مصر نسيج واحد يجمعه الترابط والتماسك، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى ما تشهده الدولة من جهود تنموية متواصلة بدعم وتكاتف الجميع.

استعدادات الكنائس وبهجة الاحتفالات

وكانت كنائس محافظة أسيوط، بمختلف طوائفها، قد أنهت استعداداتها لاستقبال عيد القيامة المجيد، حيث زُينت المداخل والمخارج باللافتات والزينة، وسط أجواء احتفالية مبهجة، مع توافد الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد واستقبال شم النسيم.

موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
