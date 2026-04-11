لم يفرقهما الموت.. حادث مأساوي ينهي حياة زوجين في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:13 م 11/04/2026

مصرع زوجين في تصادم مروع

شهد طريق أبو غنيمة - سد خميس، في نطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع زوجين من أبناء قرية "العظمة" التابعة لمركز مطوبس.

نقل المصابين ووفاتهما بالمستشفى

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ وصول الزوجين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطوبس المركزي، مصابين بإصابات بالغة نتيجة الحادث، قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بتلك الإصابات.

بيانات الضحايا

وبحسب سجلات مستشفى مطوبس المركزي، تبين أن المتوفيين هما: "أحمد.ب.ب"، في العقد الرابع من العمر، وزوجته "إيناس.م.ب"، في العقد الرابع من العمر، ويقيمان بقرية العظمة التابعة لمركز مطوبس.

ملابسات الحادث

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة في إحدى الترع، وأسفر عن وفاة الزوجين.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة زوجين كفر الشيخ حادث تصادم

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه
موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
بغطاء رأس.. بسنت أبو باشا تنشر صورًا من تونس والنجوم يعلقون
نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
