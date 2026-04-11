منع نزول البحر في العجمي وتحذيرات لرواد شواطئ غرب بالإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:13 م 11/04/2026
    ارتفاع في الأمواج بالعجمي وغرب
    الرايات الصفراء ترفرف على شواطئ شرق
    أجواء ربيعية وتحذير للمصطافين
    شواطئ الإسكندرية تستعد لأعياد الربيع
    أجواء ربيعية وتحذير للمصطافين

تشهد شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أجواء ربيعية مميزة تتسم بصفاء السماء واعتدال درجات الحرارة مع سطوع الشمس الدافئة، ما يمنح الكورنيش طابعاً هادئاً.

ورغم استقرار الطقس، إلا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أصدرت تعليمات متباينة بشأن نزول البحر وفقاً لطبيعة كل قطاع جغرافي بالمحافظة.

الراية الصفراء والسباحة بحذر شرقاً

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رفع الرايات الصفراء على أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يشير إلى أن الأمواج هادئة نسبياً والسباحة متاحة، وشددت على رواد هذه الشواطئ بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام التام بتعليمات المنقذين المتواجدين على الشاطئ لضمان سلامة الجميع.

حظر النزول نهائياً بشواطئ العجمي وغرب

قررت الإدارة في المقابل رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي، نظراً لكون حالة البحر هناك متوسطة الاضطراب.

وأكدت الإدارة منع نزول المواطنين إلى مياه البحر نهائياً في تلك المنطقة حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، وضماناً لعدم تعرضهم لأي مخاطر ناتجة عن شدة التيارات المائية.

دعوة للاستمتاع بالأجواء الربيعية

دعت إدارة السياحة والمصايف المواطنين عبر صفحتها الرسمية لاستغلال بداية الأسبوع للاستمتاع بهدوء البحر الذي يساعد على تغيير الحالة المزاجية، مؤكدة أن شواطئ المدينة تفتح أبوابها لاستقبال الزوار للاستمتاع بنسيم البحر الربيعي بعيداً عن صخب المواسم المزدحمة، مع الالتزام بمناطق السباحة الآمنة فقط.

