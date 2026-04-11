تحولت قصة الشاب جلال، ابن محافظة كفر الشيخ، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو بسيط له وهو يتناول “وجبة بـ10 جنيهات”، لكنه حمل بين مشاهده حكاية كفاح مؤثرة هزّت مشاعر الكثيرين.

وروى مجدي، والد الشاب، تفاصيل رحلة نجله مع المعاناة، موضحًا أن جلال لم يكن يومًا من الأشخاص الذين يلجأون لطلب المساعدة، بل اختار أن يواجه ظروفه الصعبة بصمت وإصرار، مؤكدا أن ابنه تعرض لإصابة في عينه منذ سنوات أثناء عمله في إحدى ورش النجارة، ما أثر على حالته الصحية، إلا أنه لم يستسلم لذلك.

كفاح يومي رغم الألم

أوضح الأب أن جلال كان يسافر بشكل يومي إلى مدينة المنصورة للعمل “نقاشًا”، في محاولة لتوفير نفقات علاجه بنفسه، رافضًا الاعتماد على الآخرين، مضيفا أن الجميع يشهد له بإتقانه لعمله، وبتمسكه بروح المسؤولية والاعتماد على النفس، وهو ما اعتبره الأب دليلًا على قوة شخصيته.

وأشار إلى أن نجله، رغم صغر سنه، يتحمل مسؤولية كبيرة داخل الأسرة، إذ يُعد الابن الأكبر ويشارك في إعالة أسرته المكونة من خمسة أبناء، دون أن يُظهر تذمرًا أو شكوى، بل دائم الرضا بما قسمه الله له.

فيديو غير متوقع يغير المسار

وكشف الأب أنه لم يكن على علم بالفيديو الذي أثار الجدل، إلا بعد انتشاره الواسع، حيث تلقى اتصالًا من أحد أقاربه في وقت متأخر من الليل يخبره بما حدث، وعندما تواصل مع جلال، أوضح له أن أحد أصدقائه هو من قام بتصويره دون أن يتوقع أن يصل المقطع إلى هذا الانتشار الكبير.

استجابة إنسانية أعادت الأمل

وعبّر والد جلال عن سعادته الكبيرة بعد تفاعل الكثيرين مع حالة ابنه، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لتوفير العلاج كانت بمثابة “طوق نجاة” أعاد الأمل للأسرة. وأضاف أن ابنه كان يعاني من ضيق الحال إلى جانب آلام الإصابة، ما جعل هذه المبادرة الإنسانية نقطة تحول في حياته.

واختتم الأب حديثه بتمنياته بأن يتمكن جلال من استعادة بصره بشكل كامل، وأن يعيش حياة طبيعية كأي شاب في عمره، مؤكدًا ثقته بأن الله لا يضيع تعب من يسعى ويصبر.