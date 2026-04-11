وزع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، العقود الخاصة بالمنازل البدوية على المستحقين بقرية وادي الطور، اليوم السبت، خلال جولته لتفقد مشروع الإسكان البدوي بالوادي التابع لمدينة طور سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير سكن كريم للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير سكن كريم للمواطنين.

مكونات المشروع

وتفقد المحافظ المنازل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي يضم 60 منزلًا بدويًا قابلة للتعلية، مزودة بكافة المرافق من مياه وصرف صحي وطرق وأعمدة إنارة، على مساحة 2590 متر مربع صافي، وبمساحة بنائية 240 متر مربع تتضمن حوش وأرصفة وجراج، ويتكون المنزل من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وجرى تنفيذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

الدولة تدعم أبناء سيناء

وأكد المحافظ في كلمته، على حرص الدولة على دعم أبناء سيناء وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتنمية التجمعات البدوية، وتوفير مشروعات سكنية متكاملة تخدم المواطنين.

تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية

وأوضح المحافظ أن توزيع العقود يمثل خطوة هامة نحو استقرار الأسر البدوية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف ربوع جنوب سيناء.

عرقة علنية

ومن جانبه، قال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إن التقديم لهذه المنازل خضع لمجموعة من الضوابط والشروط والتي كان على رأسها أن يكون المتقدم من أهل قرية الوادي، وجرى توزيعها بناءً على قرعة علنية تمت في مبنى الوحدة المحلية للمدينة، لضمان الشفافية.