فصل الكهرباء عن آبار بلاط لحماية القمح

أعلنت هندسة كهرباء محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، فصل التيار الكهربائي عن المغذيات الخاصة بالآبار الزراعية بمنطقتي شرق وغرب مركز بلاط، في إجراء احترازي فرضته موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة حاليًا، وذلك خشية وقوع حرائق أو تلفيات في محصول القمح، الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.

إشارة عاجلة من الري وتحرك فوري

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، أن فصل التيار عن آبار زراعات شرق وغرب واحة بلاط جاء بناءً على إشارة عاجلة من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع اندلاع أي حرائق قد تهدد محصول القمح في ظل سوء الأحوال الجوية.

يأتي القرار بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي دفعت الأجهزة التنفيذية والخدمية إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة. وتشير تقارير محلية حديثة إلى أن المحافظة كثّفت بالفعل إجراءات الطوارئ في قطاع الكهرباء مع متابعة انتظام الخدمة والتدخل السريع عند الأعطال.

إصلاح عاجل لعطل حي 25 يناير

وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة أن فرق الصيانة نجحت في إعادة إصلاح عطل كهربائي بمغذي حي 25 يناير غرب مدينة الخارجة خلال ساعة، مع إعادة تشغيل التيار للمنطقة السكنية مباشرة، مع جاهزية الأطقم الفنية للتحرك السريع في ظل حالة الطوارئ المعلنة، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية التي قد تؤثر على استقرار الشبكات أو سلامة المهمات الكهربائية في عدد من المراكز الإدارية.

رفع الطوارئ بجميع الهندسات

وأشار ياسر إلى رفع حالة الطوارئ بكافة الهندسات التابعة للقطاع، والمنتشرة في المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، مع تجهيز أطقم صيانة وإصلاح للتدخل الفوري حال وقوع أي طارئ حيث تتماشى هذه الإجراءات مع ما أعلنته المحافظة مؤخرًا من تفعيل غرف العمليات ومتابعة خدمات الكهرباء بالتزامن مع تقلبات الطقس والعواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد خلال مارس 2026.