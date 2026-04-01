تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، لهطول هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية أو المرور.

سرعة الرياح 18 كم

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 17 للصغرى و19 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 71%، فيما يسود طقس غائم منذ الصباح.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ وتقليل آثار النوة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة بكافة المدارس

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن منح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إجازة اليوم، للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

منح إجازة للموظفين

وقرر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم، للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً، على أن يُستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.