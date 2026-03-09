"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية موسعة بمدينة طابا، لمتابعة بعض المشروعات تمهيدا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 4 إبريل المقبل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حسن، رئيس مدينة طابا، ولفيف من القيادات التنفيذية.

تفقد ساحة العلم

وبدأت الجولة بتفقد ساحة العلم، والمقرر أن يجري رفع العلم بها احتفالا بالذكرى 37 لاسترداد مدينة طابا، وأشاد المحافظ بموقع الساحة، مؤكدا على ضرورة الاستعداد منذ اليوم لمراسم رفع العلم.

وأوضح أن مدينة طابا نقطة تلاقي للسياحة العربية، لذا يجري تضافر الجهود لتحسين مظهرها وجعلها أكثر جذبًا للزوار والسائحين.

تطوير الساحة

وكان قد جرى تطوير الساحة، وإقامة ساري علم جديد بارتفاع 25 مترًا، بعد أن كان ارتفاع الساري قبل التطوير 8 أمتار فقط.

تفقد منفذ طابا

كما تفقد المحافظ منفذ طابا البري الذي يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر المقام على 27 ألف متر مربع ، كونه نقطة محورية لدخول السياح من الدول العربية لزيارة جنوب سيناء والاستمتاع بمقوماتها السياحية المتنوعة.

المحافظ يستمع لشرح مفصل عن المنفذ

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير التي شهدها الميناء خلال الفترة الأخيرة لخدمة حركة السياحة بمدن خليج العقبة "طابا، نويبع، دهب، وشرم الشيخ"، وتضمنت تطوير البنية التحتية بالكامل، تطوير صالة الوصول البري، والمباني الإدارية، وتحديث شبكات الصرف الصحي والحمامات، ومبنى جهاز الاتصالات، وإنشاء منطقة سوق حرة متطورة، بتكلفة بلغت نحو 49 مليون جنيه.

المحافظ يلتقي بالسائحين داخل المنفذ

والتقى المحافظ السائحين القادمين والمغادرين عبر المنفذ، وأقام معهم حوارا حول الإجراءات التي تجري داخل المنفذ، وأشادوا بسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمنفذ، مع الاستمرار في تقديم خدمات على أعلى مستوى، مما يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة.

رسالة أمن وسلام للعالم

وأوضح أن الاحتفالية التي ستقام في إبريل المقبل بطابا، تعد رسالة طمأنة للعالم مفادها أن سيناء بشكل عام أمنة، ومطار طابا ومنافذها البرية والبحرية والجوية بشكل خاص آمنة تماما، والحركة السياحية تسير بشكل طبيعي.