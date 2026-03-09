

قررت نيابة مشتول السوق الجزئية بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد كساب، وبإشراف محمود الشماع وكيل النائب العام، حبس 5 متهمين بينهم سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة مركز مشتول السوق.

كما أمرت النيابة بإرسال السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة إلى الطب الشرعي لفحصه وبيان ما إذا كان قد استُخدم في ارتكاب الجريمة.

إخطار أمني بوقوع مشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي عمرو رؤوف زكي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من هاني خريبة مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة الجزارين بدائرة المركز، ووصول الشاب السيد السعيد موسى إلى مستشفى مشتول السوق جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز بقيادة محمد شعبان رئيس مباحث مشتول السوق، وبرفقته مصطفى العسكري ويحيى أبو الحجاج معاونا المباحث، إلى موقع البلاغ لإجراء التحريات اللازمة والفحص.

مشاجرة بدأت بخلاف بين سيدات

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يستقل سيارة ميكروباص، وأثناء دخوله الشارع الذي يقيم به تصادف وجود عدد من السيدات في الطريق، فطلب منهن إفساح الطريق للمرور، إلا أن إحدى السيدات تعدت عليه بالسب، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين قبل أن يتدخل الأهالي ويفضوا الاشتباك.

جلسة عرفية فشلت وانتهت بجريمة

وأوضحت التحقيقات أنه عقب الواقعة عُقدت جلسة عرفية بين الطرفين لمحاولة الصلح، إلا أنها انتهت بالفشل، لتتجدد المشاجرة مرة أخرى بين الجانبين.

وخلال الاشتباكات، تعدى المتهمون على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الرأس والجانب الأيمن من الجسد، إضافة إلى طعنتين في الصدر.

وفاة الشاب متأثرًا بإصاباته

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.