إعلان

الشيوخ يوافق على تعيين نائب أو أكثر في إدارة المستشفيات الجامعية

كتب : نشأت حمدي

03:00 م 08/03/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول تعديل المادة (11) من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، انتهت بالموافقة على إضافة فقرة تتيح تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي، وذلك في ضوء مقترح تقدمت به النائبة ولاء هيرماس بمشاركة النائب محمود شعبان.

ونص التعديل الذي أقره المجلس على أن "يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته"، على أن يتم تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد الكلية، على أن يحل النائب محل المدير التنفيذي في حال غيابه.

جاء هذا التعديل ليطغى على النص الأصلي للحكومة الذي كان يكتفي بآلية ندب مؤقتة في حال وجود مانع أو خلو المنصب، حيث أثار هذا النص جدلاً واسعاً بين النواب.

وطالب النائب محمود شعبان بتوسيع صلاحيات المادة، معتبراً أن النص الحكومي السابق "ينتزع اختصاصًا من وزير التعليم العالي"، كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مواد أخرى بالقانون.

وفي معرض رده، أكد وزير التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أهمية التعديل الجديد، قائلاً: "عندما أتحدث عن مستشفى بها 5 آلاف سرير، فأكيد محتاج نائب أو أكثر لضمان حسن الأداء داخل المستشفيات الجامعية"، في إشارة واضحة إلى حجم المسؤولية الإدارية التي تستوجب وجود هيكل قيادي موسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية التعليم العالي الحكومة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
شئون عربية و دولية

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه