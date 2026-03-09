أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة نويبع لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن رخا رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وهيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة، وعبد الرحمن بهاء الدين رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد مستشفى نويبع المركزي

وشملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بمشروع إحلال وتجديد مستشفى نويبع المركزي، تمهيدًا لاستلامه وبدء تشغيله رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، من بينها غرف العمليات، والعيادات الخارجية، والمطعم، وغرف الغسيل، وعدد من الأقسام الخدمية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع ومكوناته.

الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بنسبة 95%

وقال هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن نسبة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى تجاوزت 95%، مؤكدًا أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات الطبية والفنية على أعلى مستوى، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن المستشفى تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة، خاصة أنها تخدم المواطنين إلى جانب دعم القطاع السياحي بمدينة نويبع.

مكونات مستشفى نويبع

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الطبية والخدمية، من بينها قسم العمليات، وقسم التعقيم والخدمات، وقسم التخزين والخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى مطبخ وصيدلية ومغسلة وسكن للأطباء.

كما يضم المستشفى خزانات للمياه والحريق، وغرف الطلمبات، وقسم الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم الغسيل الكلوي، وغرف إقامة المرضى، وقسم المعامل والتحاليل، وقسم الأشعة بمختلف أنواعها، إلى جانب صالات للطوارئ، وقسم العناية المركزة والعزل، وقسم للولادة وحديثي الولادة.

وأشار إلى أن المشروع تضمن إحلالًا وتجديدًا كاملًا للمستشفى، بتكلفة تصل إلى نحو 600 مليون جنيه.

محافظ جنوب سيناء يتفقد مائدة الرحمن

كما تضمنت جولة المحافظ تفقد مائدة الرحمن المقامة بالنادي الاجتماعي بمدينة نويبع، حيث اطلع على آلية إعداد الوجبات المقدمة للمواطنين، وشارك العاملين بالمطبخ في تجهيز وجبات الإفطار.

إعداد 200 وجبة يوميًا للأسر الأولى بالرعاية

وقال عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إنه يجري إعداد نحو 200 وجبة إفطار يوميًا داخل مطبخ المائدة، حيث يتم تقديم 100 وجبة لضيوف الرحمن بالمائدة، فيما يجري توزيع 100 وجبة أخرى على كبار السن والأسر الأكثر احتياجًا داخل المدينة.