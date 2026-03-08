3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الشرقي القديم أثناء توجههم لتشييع جثمان أحد أبناء قرية صالح قنديل التابعة لمركز ببا.

حضور قيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية

جاءت الزيارة بحضور الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و محمد سليم أمين عام الجامعة، حيث تابعوا الحالة الصحية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

متابعة الحالة الصحية للمصابين

وخلال الجولة، اطمأن القائم بأعمال رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين، واطلع على تقارير الفرق الطبية المعالجة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتوفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية.

توجيهات بتقديم الدعم الطبي والنفسي

ووجّه الدكتور طارق علي بضرورة توفير كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للمصابين، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الأطقم الطبية، لضمان سرعة تقديم العلاج اللازم وتحقيق أفضل نتائج في التعامل مع الحالات المصابة.

إشادة بجهود الأطقم الطبية

كما أعرب القائم بأعمال رئيس الجامعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية وهيئة التمريض في التعامل السريع مع الحادث، مؤكدًا أن المستشفى الجامعي سيظل داعمًا رئيسيًا لأبناء محافظة بني سويف في مختلف الظروف والطوارئ.