لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء توجه عدد من الأهالي لتشييع جثمان أحد أبناء قرية صالح قنديل.

إخطار أمني بوقوع حادث تصادم في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل في نطاق مركز ببا، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحادث

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارتين ربع نقل، إحداهما كانت تقل عددًا من الأهالي في طريقهم لتشييع جثمان أحد أبناء قرية صالح قنديل التابعة لمركز ببا.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "عبد التواب ع. ح. ر."، 40 عامًا، سائق، "أحمد ز. أ. ح."، 43 عامًا، عامل، "مجدي ف. س."، 34 عامًا، عامل، وجميعهم مقيمون بقرية السلطاني التابعة لمركز ببا.

أسماء المصابين في حادث ببا

كما استقبل قسم الاستقبال بالمستشفى عددًا من المصابين وهم: "محمد ق. م. م."، 38 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالترقوة، "مسلم ج. م. ع."، 42 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، "سيد ج. س."، 30 عامًا، سحجات وكدمات، "عماد ف. ش."، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، "محمود س. ع."، 35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، "بهاء ن. م."، 36 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، "نادي م. إ."، 70 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

كما أصيب في الحادث كل من: "أحمد م. ع. ح."، 38 عامًا، اشتباه نزيف على المخ، "ناصر أ. م."، 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، "هشام أ. م."، 35 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، "حارث م. ح."، 35 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع.

كما استقبل المستشفى أيضًا: "محمد ع. م."، 35 عامًا، "مصطفى أ. و."، 55 عامًا، "محمود س. ع."، 77 عامًا، "عبد الله أ. خ."، 28 عامًا، "مصطفى ي. ع."، 32 عامًا، "أحمد م. م."، 21 عامًا، "أدهم م."، 15 عامًا، "محمد ز. أ."، 40 عامًا، "محمد إ. ع."، 52 عامًا.

وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة، ويقيمون بقرية السلطاني التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

نقل الضحايا وفتح تحقيق في الحادث

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

