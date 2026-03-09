قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده وجهت تحذيرات إلى إيران بعد سقوط صاروخ داخل الأراضي التركية، محذرا من تداعيات استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أردوغان في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن العالم بأسره سيتكبد ثمن إطالة أمد الحرب، وليس منطقة الشرق الأوسط وحدها، مشددا على ضرورة وقف الحرب مع إيران قبل أن تتوسع.

ووصف الرئيس التركي الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها انتهاك لسيادتها وللقانون الدولي، مؤكدا أن تلك الهجمات تمثل خرقا واضحا للقواعد الدولية.

وأضاف أردوغان أنه يمكن التوصل إلى حل لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات جديدة مع إيران، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل مساعيها لإرساء السلام في المنطقة.