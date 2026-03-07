بورصة "وول ستريت" تغلق على انخفاض تأثرًا بارتفاع أسعار النفط

أغلقت الأسهم الأمريكية علي انخفاض يوم الجمعة، وسط تراجع مفاجئ في سوق العمل الأمريكية، وقفز أسعار النفط الأمريكية بنسبة 12% بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته رويترز.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.93%، أي ما يعادل 447.12 نقطة، عند مستوي 47507 نقطة، بختام تعاملات يوم الجمعة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 1.33%، أي ما يعادل 91.64 نقطة، عند مستوي 6739 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 1.59%، أي ما يعادل 361.31 نقطة، عند مستوي 22387 نقطة.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

مؤشر ناسداك

مؤشر ستاندرد اند بوز