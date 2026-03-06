40 عامًا من الصمود.. لغز أيقونة تمثال "أم السيد" بشرم الشيخ (صور)

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مبادرة بيئية وتوعوية بشاطئ المندرة تحت عنوان "رفاق المناخ"، بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تهدف المبادرة إلى التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وحماية السواحل من التلوث، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي والمناخي لدى الأجيال الجديدة.

مشاركة واسعة من المتطوعين

شارك في المبادرة أكثر من 70 شابًا وفتاة من المتطوعين، لتنظيف وتجميل رمال شاطئ المندرة، ضمن البرنامج التوعوي المنفذ بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية.

تعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية

أكد البرنامج أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي، والتوعية بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنسان والبيئة، مشددًا على أن حماية مواردنا البحرية واجب وطني لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

دعم كامل من المحافظة

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تعزز الثقافة البيئية، مؤكدًا أن الشباب هم الشريك الأهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.