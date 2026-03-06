إعلان

بمشاركة 70 متطوعًا.. مبادرة "رفاق المناخ" تنظف شاطئ المندرة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

02:01 م 06/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مبادرة رفاق المناخ في الإسكندرية (1)_4
  • عرض 7 صورة
    تنظيف شاطئ المندرة من البلاستيك (3)_3
  • عرض 7 صورة
    مبادرة رفاق المناخ في الإسكندرية (3)_6
  • عرض 7 صورة
    مبادرة رفاق المناخ في الإسكندرية (4)_7
  • عرض 7 صورة
    تنظيف شاطئ المندرة من البلاستيك (2)_2
  • عرض 7 صورة
    مبادرة رفاق المناخ في الإسكندرية (2)_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مبادرة بيئية وتوعوية بشاطئ المندرة تحت عنوان "رفاق المناخ"، بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تهدف المبادرة إلى التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وحماية السواحل من التلوث، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي والمناخي لدى الأجيال الجديدة.

مشاركة واسعة من المتطوعين

شارك في المبادرة أكثر من 70 شابًا وفتاة من المتطوعين، لتنظيف وتجميل رمال شاطئ المندرة، ضمن البرنامج التوعوي المنفذ بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية.

تعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية

أكد البرنامج أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي، والتوعية بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنسان والبيئة، مشددًا على أن حماية مواردنا البحرية واجب وطني لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

دعم كامل من المحافظة

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تعزز الثقافة البيئية، مؤكدًا أن الشباب هم الشريك الأهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التغيرات المناخية رفاق المناخ السياحة والمصايف شاطئ المندرة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أثناء عملية في لبنان
شئون عربية و دولية

إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أثناء عملية في لبنان
رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران