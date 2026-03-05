تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من الأسواق والمخابز البلدية، لمتابعة حركة البيع والشراء والاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، إلى جانب التأكد من جودة الخبز المدعم وانتظام إنتاجه، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لضمان توافر السلع بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تضر بمصالح المواطنين.

وخلال الجولة، أكد محافظ المنيا استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة، ومنع أي تلاعب أو حجب للسلع، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع الأساسية.

كما تابع المحافظ سير العمل بعدد من المخابز البلدية، للاطمئنان على انتظام إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات المقررة موجهًا الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تمكنت الحملات الرقابية من ضبط لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.