إعلان

محافظ المنيا يفاجئ الأسواق والمخابز للاطمئنان على توافر السلع واستقرار الأسعار

كتب : جمال محمد

06:41 م 05/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الأسواق
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتفقد المخابز. ٢
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتفقد الأسوق ٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من الأسواق والمخابز البلدية، لمتابعة حركة البيع والشراء والاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، إلى جانب التأكد من جودة الخبز المدعم وانتظام إنتاجه، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لضمان توافر السلع بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تضر بمصالح المواطنين.

وخلال الجولة، أكد محافظ المنيا استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة، ومنع أي تلاعب أو حجب للسلع، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع الأساسية.

كما تابع المحافظ سير العمل بعدد من المخابز البلدية، للاطمئنان على انتظام إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات المقررة موجهًا الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تمكنت الحملات الرقابية من ضبط لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا أخبار المنيا مخابز المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"
فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
فيديوهات رمضان

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور