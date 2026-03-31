استقبل معبد أبوسمبل، اليوم الثلاثاء، أعدادًا كبيرة من الأفواج السياحية القادمة من مختلف الجنسيات الدولية، ووصل عدد الزائرين حوالى 6 آلاف زائر، فى مشهد يعكس انتعاش الحركة السياحية بمحافظة أسوان خلال الفترة الحالية.

وقال الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، إن المعبد استقبل آلاف السائحين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر الرحلات البرية والجوية والنيلية، حيث تم تنظيم دخولهم بشكل سلس لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة.

وشهدت ساحة المعبد حضورًا لافتًا لزوار من جنسيات أوروبية وآسيوية وأمريكية، حرصوا على زيارة هذا الصرح التاريخي الفريد والتقاط الصور التذكارية أمام تماثيل الملك رمسيس الثانى، والتعرف على تفاصيل الحضارة المصرية القديمة.

توفير كافة الخدمات للسياح داخل المعبد

وأكد مسعود، انتظام العمل داخل المعبد، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات للأفواج السياحية، بما يسهم فى خروج الزيارة بصورة حضارية تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال عقب تحسن الأحوال الجوية.

انتعاشة سياحية كبرى

ويأتي هذا الإقبال فى إطار حالة الانتعاشة السياحية التى تشهدها المزارات السياحية بأسوان خلال هذا الموسم، والتى تؤكد مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.