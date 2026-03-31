6 آلاف سائح يزورون معبد أبو سمبل في أسوان -صور

كتب : إيهاب عمران

06:05 م 31/03/2026
    السياح داخل معبد أبوسمبل
    سياح من مختلف الجنسيات فى معبد ابو سمبل

استقبل معبد أبوسمبل، اليوم الثلاثاء، أعدادًا كبيرة من الأفواج السياحية القادمة من مختلف الجنسيات الدولية، ووصل عدد الزائرين حوالى 6 آلاف زائر، فى مشهد يعكس انتعاش الحركة السياحية بمحافظة أسوان خلال الفترة الحالية.

وقال الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، إن المعبد استقبل آلاف السائحين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر الرحلات البرية والجوية والنيلية، حيث تم تنظيم دخولهم بشكل سلس لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة.

وشهدت ساحة المعبد حضورًا لافتًا لزوار من جنسيات أوروبية وآسيوية وأمريكية، حرصوا على زيارة هذا الصرح التاريخي الفريد والتقاط الصور التذكارية أمام تماثيل الملك رمسيس الثانى، والتعرف على تفاصيل الحضارة المصرية القديمة.

توفير كافة الخدمات للسياح داخل المعبد

وأكد مسعود، انتظام العمل داخل المعبد، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات للأفواج السياحية، بما يسهم فى خروج الزيارة بصورة حضارية تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال عقب تحسن الأحوال الجوية.

انتعاشة سياحية كبرى

ويأتي هذا الإقبال فى إطار حالة الانتعاشة السياحية التى تشهدها المزارات السياحية بأسوان خلال هذا الموسم، والتى تؤكد مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل

