محافظ بورسعيد يخصم مليون جنيه من مستحقات شركة النظافة

كتب : طارق الرفاعي

04:12 م 31/03/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ بورسعيد

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات شركة النظافة، وذلك عقب رصد تدني مستوى الخدمة بعدد من المناطق خلال جولة ميدانية بالمحافظة.

جولة ميدانية لرصد المخالفات

يأتي القرار خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ، لمتابعة مستوى النظافة العامة، حيث لاحظ وجود قصور في أداء الشركة وعدم الالتزام بالمستوى المطلوب في بعض المناطق.

إجراءات حاسمة لتحسين الخدمة

وشدد محافظ بورسعيد اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والنظافة في كافة الأحياء.

التأكيد على المتابعة المستمرة

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

