أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تنبؤات جديدة بشأن حالة الطقس السيئ، والتي من المتوقع أن تبدأ مساء اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس بعد غد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد تدفق السحب الرعدية مستمر على مناطق من الصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وتابعت: من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار تدريجيًا لتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري مع تقدم الوقت.