أقرت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، زيادة سعر بنزين (سوبر 95) بنسبة 8%، على أن يبدأ تطبيقها مطلع أبريل المقبل، بينما قررت الإبقاء على أسعار الديزل وبنزين (ممتاز 91) دون أي تعديل.

ووفق بيان الشركة، تم تحديد سعر لتر الجازولين (سوبر 95) بـ2.05 ريال قطري (0.56 دولار أمريكي) لشهر أبريل، مقارنة مع 1.90 ريال (0.52 دولار أمريكي) خلال مارس، بما يعكس ارتفاعاً نسبته 8%.، ولم تُعدّل الشركة أسعار الديزل، الذي بقي عند 2.05 ريال للتر، وكذلك الجازولين 91 (ممتاز) الذي ظل عند 1.85 ريال (0.51 دولار أمريكي) للتر الواحد.

ويأتي هذا القرار في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات التضخم عالمياً.