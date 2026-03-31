قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير

كتب : وكالات

04:27 م 31/03/2026

أسعار الوقود في قطر

أقرت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، زيادة سعر بنزين (سوبر 95) بنسبة 8%، على أن يبدأ تطبيقها مطلع أبريل المقبل، بينما قررت الإبقاء على أسعار الديزل وبنزين (ممتاز 91) دون أي تعديل.

ووفق بيان الشركة، تم تحديد سعر لتر الجازولين (سوبر 95) بـ2.05 ريال قطري (0.56 دولار أمريكي) لشهر أبريل، مقارنة مع 1.90 ريال (0.52 دولار أمريكي) خلال مارس، بما يعكس ارتفاعاً نسبته 8%.، ولم تُعدّل الشركة أسعار الديزل، الذي بقي عند 2.05 ريال للتر، وكذلك الجازولين 91 (ممتاز) الذي ظل عند 1.85 ريال (0.51 دولار أمريكي) للتر الواحد.

ويأتي هذا القرار في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات التضخم عالمياً.

أسعار الوقود في قطر قطر للطاقة سعر البنزين في قطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
زووم

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
شئون عربية و دولية

قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
نصائح طبية

ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ