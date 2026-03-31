"النيران التهمت شقى العمر".. احتراق 4 أحواش في حريق هائل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:12 م 31/03/2026
    الحريق
    جانب من خسائر الحريق
    أعمال الإطفاء

اندلع حريق في 4 أحواش لتربية الماشية بناحية قرية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، ما نتج عنه خسائر مادية ونفوق عدد من رؤوس الماشية، دون خسائر أو إصابات بأحد.

إخطار أمني وتحرك سريع للحماية المدنية

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق بعدد من أحواش الماشية بأخميم.

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

خسائر متفاوتة في الأحواش الأربعة

وتبين أن الحريق نشب في عدة أحواش ملك عدد من المواطنين، حيث أسفر عن احتراق حوش على مساحة تقارب 200 متر واحتراق كميات من العروق والبوص، كما تضرر حوش آخر باحتراق ماكينة ري وعروق خشبية، فيما شهد حوش ثالث نفوق بعض رؤوس الأغنام واحتراق غرفة نوم وأخشاب، وتضرر حوش رابع بنفوق عدد من الأغنام والأبقار والجاموس.

مصدر حراري وراء الحريق والتحقيقات جارية

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق مصدر حراري بطئ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

