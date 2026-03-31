سيارة أموال قطعت عليها الطريق.. انقلاب تريلا محملة بالحديد في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:05 م 31/03/2026
    انقلاب الشاحنة وفي الخلفية طريق السخنة
    تحطم جرار الشاحنة أثر انقلابها [1]
    انقلاب الشاحنة يمين الطريق

شهد طريق "السويس - السخنة" حادثًا مروريًا، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما احتُجز داخل كابينة الشاحنة قبل إنقاذه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مرفق إسعاف السويس بلاغًا يفيد بانقلاب شاحنة محملة بالحديد في المنطقة المنحدرة يمين حرم الطريق، أمام مصنع الهيدروكربون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية وشهادات الشهود أن سيارة نقل أموال انحرف قائدها بشكل مفاجئ أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى قطع الطريق أمام الشاحنة رقم 657 "ا م ي"، القادمة من وادي دجلة في طريقها إلى إحدى مصانع منطقة الصناعات الثقيلة.

وحاول سائق الشاحنة تفادي الاصطدام بسيارة نقل الأموال، فانحرف بأقصى سرعة إلى يمين الطريق، ما أدى إلى خروجه عن حرم الطريق وانقلاب السيارة بحمولتها الثقيلة.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق والتباع، حيث تمكن السائق من الخروج من الكابينة بمفرده، بينما احتُجز التباع داخلها نتيجة تهشم الجزء الأمامي للشاحنة.

وتدخلت فرق الإسعاف بالتنسيق مع فريق الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية، حيث جرى استخدام معدات خاصة لفتح الكابينة واستخراج المصاب، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث قبل نقلهما إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال العلاج.

وأكدت الجهات المعنية رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

