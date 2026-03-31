بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد منفذ السلع الغذائية بالقوصية ويؤكد الالتزام بالأسعار

كتب : محمود عجمي

10:31 ص 31/03/2026 تعديل في 10:33 ص
    جولة محافظ أسيوط على منفذ السلع الغذائية بالقوصية لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق (8)
قام اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، والذي يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة. تأتي الجولة ضمن جهود المحافظة لمتابعة توافر السلع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

مشاركة قيادات محلية في الجولة

ورافق المحافظ خلال جولته كل من أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز.

متابعة المعروض ونسب الإقبال وجودة السلع

وتفقد المحافظ المنتجات المتنوعة المعروضة داخل المنفذ، واطلع على حجم المعروض ومعدلات الإقبال من المواطنين. كما تابع توافر السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بالأسعار المعلنة وضمان جودة السلع المقدمة.

حوار مباشر مع المواطنين وتوجيهات بالرقابة المستمرة

وحرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع المواطنين المترددين على المنفذ، للاطمئنان على مستوى الأسعار وجودة المنتجات. ووجّه باستمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تقصير.

منع الاحتكار وتحقيق توازن الأسواق

وأكد اللواء محمد علوان أن الهدف من إقامة هذه المنافذ هو تحقيق التوازن في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تراعي البعد الاجتماعي، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

أولوية لتوفير السلع وتحقيق استقرار الأسواق

وشدد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية لدعم المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تضع ملف ضبط الأسواق وتوافر السلع على رأس أولوياتها، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية لضمان استقرار الأسعار والتصدي لأي محاولات احتكار أو استغلال، حفاظًا على حقوق المواطنين.

السلع الغذائية القوصية محافظ أسيوط أسيوط أسعار مخفضة ضبط الأسواق محمد علوان

