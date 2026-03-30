بينهم طفلان.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

07:46 م 30/03/2026

أُصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم–دمو، بالقرب من مدخل مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

إخطار أمني وانتقال فوري للإسعاف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف ونقل المصابين

انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبيّن إصابة كل من:
- محمد ع. ع. (23 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى
- حازم م. ع. (18 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج
- سارة س. إ. (20 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليسرى
- هاجر ر. س. (23 عامًا) بسحجات وكدمات
- مريم م. ع. (4 أعوام) بسحجات وكدمات
- جهاد إ. إ. (21 عامًا) بجروح وسحجات
- أسامة ج. م. (22 عامًا) في حالة غيبوبة
- عماد الدين م. م. (19 عامًا) بسحجات وكدمات
- فرحه إ. أ. (عام واحد) بسحجات وكدمات

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث عن الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

