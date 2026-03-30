قررت النيابة الكلية بالإسكندرية إحالة 7 متهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مدرسة إعدادي تبعد حوالي 470 مترًا عن منطقة أثرية في حي الرمل شرق.

وتعود وقائع القضية رقم 87 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى القسم ومباحث الآثار بلاغًا عن وجود أعمال حفر وتنقيب أسفل مبنى المدرسة.

اكتشاف الحفرة والقبض على المتهمين

أثناء أعمال الترميم بالمدرسة، فوجئ المقاول بوجود حفرة بالطابق الأرضي، وتم احتجاز 7 متهمين من العمال التابعين له داخل غرفة بالمدرسة والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة.

تبين أن المتهمين: "ن.م.ع"، "س.ج.م"، "ح.ح.ح"، "ج.م.م"، "ش.ج.م"، "ر.ج.م" و"هـ.ح.أ" قاموا بأعمال الحفر خلسة داخل أحد الفصول بهدف التنقيب عن الآثار دون تصريح.

معاينة مفتشي الآثار

أثناء المعاينة، أكد مفتشو آثار الإسكندرية وجود حفرة بعد خلع سيراميك الأرضية، على بعد نحو 470 مترًا من منطقة مصطفى كامل الأثرية، ما يعكس خطورة الواقعة وأهمية التحقيق فيها.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم وفق القانون.