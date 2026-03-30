تقدّم النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة "طما وطهطا وجهينة"، بطلب عاجل إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لإعادة النظر في الزيادة الكبيرة في قيمة الضريبة العقارية على الفدان المستصلح، والتي ارتفعت من 1500 جنيه إلى 16000 جنيه للفدان بشكل مفاجئ.

عبء اقتصادي على المزارعين

أكد الحديوي أن هذه الزيادة تشكل عبئًا اقتصاديًا خانقًا على صغار المزارعين والشباب الساعين لاستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن القرار قد يثبط جهود الاستصلاح الزراعي ويؤثر سلبًا على حركة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وأضاف أن الارتفاع المفاجئ للضريبة قد يهدد الأمن الغذائي، حيث إن إثقال كاهل المزارعين بالضرائب قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الإنتاج الزراعي، بما يتعارض مع توجهات الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.

مطالب بتخفيض الضريبة وتطبيق نظام الشرائح

وطالب النائب المحافظ بإعادة تقييم الضريبة بما يتناسب مع طبيعة الأرض وإنتاجيتها الفعلية، بحيث لا تمثل عبئًا تعجيزيًا على المزارعين، مع دراسة تطبيق نظام الشرائح أو تقديم تخفيضات خاصة للشباب وخريجي الجامعات المقبلين على استصلاح الأراضي.

وأشار الحديوي إلى أنه تلقى عدة شكاوى من أبناء الدائرة حول زيادة الضريبة العقارية بشكل كبير على الفدان المستصلح، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ قرار عاجل لتخفيف العبء الاقتصادي عن المزارعين.