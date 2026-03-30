وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ادعاءات البيت الأبيض حول التفاوض مع نظام إيراني "أكثر اعتدالا" بأنها "مجرد أوهام" تفتقر للواقعية وبعيدة عن الحقيقة.

تكذيب لـ "ادعاءات ترامب"

جاءت تصريحات بولتون ردا على ما نشره الرئيس دونالد ترامب سابقا عبر منصة "تروث سوشيال" حول وجود "مناقشات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية" في إيران.

وقال بولتون، الذي خدم في الولاية الأولى لترامب، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "فكرة أن الأشخاص الذين يتحدثون إليهم الآن يختلفون بأي شكل عن النظام الذي كان قائما قبل 28 فبراير هي محض خرافة".

وأشار بولتون، اليوم الإثنين، إلى التغيرات التي طرأت على هرم السلطة في إيران منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في بداية النزاع، مؤكدا أن النظام مر بـ "حملات تطهير" أيديولوجية لعقود، وأن الوجوه قد تتغير لكن العقيدة تظل ثابتة.

انقسام حول "إيران الجديدة"

السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة شدد على أن النظام الإيراني "أيديولوجي بامتياز"، محذّرا من الانخداع بالتغييرات الشكلية في القيادة.

تأتي هذه التصريحات لتكشف عن فجوة كبيرة في الرؤى داخل الدوائر السياسية الأمريكية حول كيفية التعامل مع طهران في "مرحلة ما بعد خامنئي".