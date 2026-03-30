شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» وميني باص أمام مخزن بجوار قسم ثانٍ العبور.

وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم: علي بهاء الدين علي، 40 سنة – الخانكة، محمد عبداللطيف محمود، 47 سنة – شبين القناطر، غريب محمد غريب، 34 سنة – شبين القناطر، محمد جمال عارف، 25 سنة – الخانكة، محمود مصطفى صقر، 23 سنة – الخانكة، محمد سمير محمد، 24 سنة – أبو زعبل، محمد عاطف محمد، 26 سنة – شبين القناطر، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم للمستشفيات.

استجابة الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ونقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

الحالة القانونية وعودة الحركة المرورية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، كما جرى رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية لضمان السلامة العامة.