7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا تصادم ميني باص وسيارة نقل بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

09:00 م 30/03/2026

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» وميني باص أمام مخزن بجوار قسم ثانٍ العبور.
وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم: علي بهاء الدين علي، 40 سنة – الخانكة، محمد عبداللطيف محمود، 47 سنة – شبين القناطر، غريب محمد غريب، 34 سنة – شبين القناطر، محمد جمال عارف، 25 سنة – الخانكة، محمود مصطفى صقر، 23 سنة – الخانكة، محمد سمير محمد، 24 سنة – أبو زعبل، محمد عاطف محمد، 26 سنة – شبين القناطر، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم للمستشفيات.

استجابة الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ونقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

الحالة القانونية وعودة الحركة المرورية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، كما جرى رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية لضمان السلامة العامة.

حادث تصادم تصادم ميني باص مدينة العبور حادث العبور القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
شئون عربية و دولية

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
أخبار البنوك

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا
رياضة عربية وعالمية

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها