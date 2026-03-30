كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن بدء موجة من الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الزراعية والغذائية، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا بداية الموسم الجديد الذي سيساهم في زيادة المعروض وضبط الأسعار.

وقال أبو صدام خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" إن الطماطم بدأت في التراجع بالفعل، حيث انخفض سعر "عداية الطماطم" من 1000 جنيه إلى 500 جنيه حاليًا، متوقعًا أن تواصل الانخفاض لتصل إلى 250 جنيهًا، وبحلول منتصف شهر مايو القادم ستتراوح بين 50 إلى 100 جنيه فقط، وطمأن المواطنين بأن سعر الكيلو للمستهلك سيعود إلى معدل 10 جنيهات خلال أقل من شهر من الآن.

ووجه نقيب الفلاحين نصيحة عاجلة للمواطنين بضرورة شراء وتخزين احتياجاتهم السنوية من الثوم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن سعره في الغيط يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، ويصل للمواطن بـ10 إلى 15 جنيهًا، محذرًا من أن الأسعار سترتفع تدريجيًا مع مرور الوقت ونقص المحصول لدى التجار.

وردًا على التساؤلات حول قيام بعض التجار برفع أسعار البضائع القديمة فور زيادة السعر العالمي، نفى إمكانية تخزين الخضروات والفاكهة لفترات طويلة لكونها سريعة التلف، مؤكدًا أن الزيادات غالبًا ما تحدث في فترة فاصل العروات.

وأشاد نقيب الفلاحين بالدور الذي تلعبه وزارتا الداخلية والزراعة والقوات المسلحة عبر مبادرات مثل "أمان" و"كلنا واحد"، كاشفًا عن اجتماع موسع عُقد مع تجار أسواق العبور و6 أكتوبر والسلاسل التجارية الكبرى، أسفر عن طرح الطماطم بـ20 جنيهًا فقط في هذه المنافذ، في الوقت الذي تباع فيه لدى تجار التجزئة بـ35 و40 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه المبادرات هي حائط الصد الأول ضد الغلاء.

ووجه نقيب الفلاحين رسالة للتجار بضرورة استشعار المسؤولية الوطنية، وتوحيد الجهود لتقديم السلع بأسعار ميسرة تتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.

بعد وصول الكيلو لـ50 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد تراجع أسعار الطماطم

