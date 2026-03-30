إصابة 7 أشخاص في تصادم ميني باص وسيارة نقل بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

06:46 م 30/03/2026

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» وميني باص أمام أحد المخازن بجوار قسم ثانٍ العبور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

عدد المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم التعامل معهم طبيًا فور وصولهم إلى المستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمختلف الإصابات.

الإجراءات القانونية وعودة الحركة المرورية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث، كما جرى رفع آثار التصادم من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

حادث تصادم تصادم ميني باص مدينة العبور القليوبية

فيديو قد يعجبك



"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها