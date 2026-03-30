شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» وميني باص أمام أحد المخازن بجوار قسم ثانٍ العبور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

عدد المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم التعامل معهم طبيًا فور وصولهم إلى المستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمختلف الإصابات.

الإجراءات القانونية وعودة الحركة المرورية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث، كما جرى رفع آثار التصادم من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.