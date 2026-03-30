شهدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالا متوسطًا من قبل الناخبين أعضاء الجمعية للادلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وتجرى عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين بمقر كل نقابة فرعية بينهم نقابة كفر الشيخ وذلك لاختيار 7 مرشحين بينهم 3 مرشحين فوق السن، و3 مرشحين تحت السن، ومرشح واحد عن مقعد وسط الدلتا.

وتجرى عملية التصويت بمقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ من لجنتين قضائيتين من هيئة النيابة الإدارية اللجنة الأولى برئاسة المستشار حازم عبدالسلام القرضاوي، الوكيل العام بنيابة كفر الشيخ الإداريّة القسم الأول، والثانية برئاسة المستشار طارق علام محروس، الوكيل العام بنيابة سيدي سالم الإدارية، وتضم اللجنتين موظفي النيابة الإدارية.

وترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين 47 مرشحًا بينهم 29 مرشحًا على المقاعد الثلاث فوق السن، و13 مرشحًا على المقاعد الثلاث تحت السن، و5 مرشحين على مقعد العضوية عن وسط الدلتا.

كما ترشح 3 أطباء من أبناء محافظة كفر الشيخ وهم : الدكتور أحمد إسماعيل السيد نورالدين، والدكتور يوسف مصطفى إبراهيم علي العبد، على مقاعد العضوية فوق السن، والثالث الدكتور محمد خالد حسام عبدالعال على العضوية تحت السن.

وفي السياق أكد الدكتور نشأت عبدالباري، نقيب الأطباء البيطريين في كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الاستعدادات لتلك الانتخابات شملت تجهيز مقر اللجنة وتركيب كاميرات مراقبة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية، وعلى رأسها مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين سير العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين في كفر الشيخ من يحق لهم التصويت يبلغ 1200 عضوًا من سددوا اشتراكاتهم النقابية حتى نهاية عام 2025 من إجمالي 4500 عضوًا.