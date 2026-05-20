بعد زيارة ترامب.. الرئيس الصيني يستقبل بوتين أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين

كتب : وكالات

07:46 ص 20/05/2026

زيارة بوتين للصين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانمن في بكين، إذ استقبله نظيره الصيني شي جين بينج شخصيا، وذلك قبيل انطلاق المحادثات بين الزعيمين.

شاركت في حفل الاستقبال الرسمي فرقة حرس الشرف، وفرقة موسيقية، إضافة إلى عشرات الأطفال الذين حملوا الزهور وأعلام روسيا والصين.

ووصل بوتين إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية، وبدأ برنامج العمل الأساسي اليوم الأربعاء بحفل استقبال رسمي للرئيس والوفد الروسيين في ميدان تيانانمن، تليه محادثات رفيعة المستوى في قاعة الشعب الكبرى.

وتصافح بوتين وشي خلال التقاط صورة مشتركة قبل انطلاق المحادثات.

ويستعرض الزعيمان الروسي والصيني كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا الأكثر حساسية، كما سيتبادلان وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية.
ومن المتوقع أن يناقش بوتين وشي بالتفصيل التعاون في قطاع النفط والغاز، والقضايا المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"، وفقا لروسيا اليوم.

قمة بكين الصين وروسيا فلاديمير بوتين شي جين بينج

