أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن عودة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة بمنطقة ميت عقبة، وذلك عقب انتهاء أعمال اللحامات والصيانة التي استمرت لمدة 8 ساعات ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه.

سبب انقطاع المياه بميت عقبة بالجيزة

نفذت "الشركة" في وقت سابق، أعمال صيانة على خطوط بأقطار 300 مم و150 مم، ما أدى إلى قطع المياه عن عدد من الشوارع بالمنطقة اعتبارًا من الساعة 10 مساء الثلاثاء وحتى 6 صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت شركة المياه أن الخدمة بدأت في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها، مع استقرار الضغوط خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تستهدف تحسين كفاءة الشبكة ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت "شركة مياه الشرب" المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلات عبر الخط الساخن 125 في حال استمرار ضعف الضغوط في بعض المناطق لحين اكتمال الاستقرار الكامل للشبكة.

