إعلان

بعد انقطاعها 8 ساعات.. موعد عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بميت عقبة

كتب : أحمد العش

07:20 ص 20/05/2026

موعد عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن عودة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة بمنطقة ميت عقبة، وذلك عقب انتهاء أعمال اللحامات والصيانة التي استمرت لمدة 8 ساعات ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه.

سبب انقطاع المياه بميت عقبة بالجيزة

نفذت "الشركة" في وقت سابق، أعمال صيانة على خطوط بأقطار 300 مم و150 مم، ما أدى إلى قطع المياه عن عدد من الشوارع بالمنطقة اعتبارًا من الساعة 10 مساء الثلاثاء وحتى 6 صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت شركة المياه أن الخدمة بدأت في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها، مع استقرار الضغوط خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تستهدف تحسين كفاءة الشبكة ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت "شركة مياه الشرب" المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلات عبر الخط الساخن 125 في حال استمرار ضعف الضغوط في بعض المناطق لحين اكتمال الاستقرار الكامل للشبكة.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

الجمعة.. قطع المياه 10 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقطاع المياه صيانة المياه خطوط المياه مياه الجيزة ميت عقبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
رياضة عربية وعالمية

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
طقس اليوم.. الأرصاد تٌحذر المواطنين: رياح وأتربة تؤدى إلى تدهور الرؤية
أخبار مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تٌحذر المواطنين: رياح وأتربة تؤدى إلى تدهور الرؤية
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان