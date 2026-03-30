من سندوب للجامعة.. محافظ الدقهلية يتابع تشغيل خطوط النقل الجماعي بطلخا -صور

كتب : رامي محمود

12:00 م 30/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (1)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (6)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، انتظام عمل خطي السرفيس الجديدين من وإلى مدينة طلخا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير وسائل النقل الجماعي بجميع أنحاء المدينة، تيسيرا على المواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتظام عمل الخطوط الجديدة، موجها اللواء عمرو عبدالرحمن، المشرف العام على المواقف، والأستاذ أحمد البنداري، مدير تشغيل النقل الجماعي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لضمان الالتزام بخطوط السير المحددة وبالتعريفة المقررة البالغة 5 جنيهات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن استحداث خطي السرفيس بطلخا، يأتي ضمن منظومة تيسير حركة الركوب والانتقال للمواطنين وتسهيل تنقلهم من وإلى مدينة طلخا في إطار دعم منظومة النقل داخل مدينتي المنصورة وطلخا.

وأشار المحافظ إلى أن خطوط السيارات الجديدة تشمل:

أولا: خط سندوب / طلخا (ذهابا وعودة)

سندوب ⇄ طلخا ⇄ طريق النوادي ⇄ قوات الأمن ⇄ مجمع المدارس ⇄ مزلقان السكة الحديد ⇄ موقف ميت عنتر ⇄ جامع غنام، ثم العودة.

ثانيا: خط الجامعة (ذهابا وعودة)

ميدان الكتاب ⇄ نزلة كوبري طلخا الجديد ⇄ الشهر العقاري ⇄ مستشفى طلخا ⇄ نادي القضاة ⇄ نادي المعلمين ⇄ جامع غنام، ثم العودة.

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين التواصل عبر أرقام الطوارئ المخصصة لتلقي أي شكاوى للتعامل معها فورا، وهي:

0502314880

0502327792

0502316644

خطوط السرفيس الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصورة طلخا

