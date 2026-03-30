بعد 24 ساعة من البحث.. انتشال أشلاء "مسن بركة السبع" من المجرى المائي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:18 ص 30/03/2026

دهس قطار ارشيفية

نجحت فرق الإنقاذ النهري اليوم الإثنين في انتشال باقي أشلاء جسد رجل مُسن يبلغ من العمر 85 عامًا، يُدعى "حسن.ع.ب"، وذلك عقب تعرضه لحادث قطار بمزلقان بركة السبع شرق، بجوار الساحة، بمحافظة المنوفية.


واصلت فرق الإنقاذ النهري أعمال التمشيط داخل مياه بحر بركة السبع منذ وقوع الحادث، بمشاركة غواصين متخصصين، حتى جرى العثور على بقايا الأشلاء واستكمال انتشال الجثمان.

خلفية الحادث

شهد مزلقان بركة السبع أمس الأحد حادثًا مأساويًا، حيث اصطدم قطار برجل مُسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وبرفقته الماشية الخاصة به، ما أسفر عن انشطار جسده إلى جزأين، سقط أحدهما على القضبان، بينما جرف الجزء الآخر إلى داخل المياه.

استكمال الإجراءات

نُقلت الأشلاء إلى مستشفى بركة السبع المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحوصات.

الإنقاذ النهري حادث قطار مزلقان بركة السبع المنوفية

