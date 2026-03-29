قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الغدر بالخصوص"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد نتيجة رفض المجني عليها الارتباط به.

اعترافات المتهم أمام المحكمة

كشفت المحكمة أن المتهم في حالة اتزان، وأدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة وظروفها. إلا أنه انهار أمام هيئة المحكمة، زاعمًا أنه لم يقصد قتل المجني عليها وأنه لم يكن في كامل وعيه أثناء تنفيذ الجريمة، رغم اعترافه بالتخطيط المسبق لها.

تخطيط مسبق للجريمة

أقر المتهم بأنه خطط لقتل المجني عليها لمدة 20 يومًا، قبل أن يشتري سكينًا بمبلغ 40 جنيهًا، وينتظرها أمام أحد المقاهي ثم يتتبعها ويسدد لها طعنات قاتلة.

المطالبات بالتعويض المدني

طالب محامي أسرة المجني عليها بإلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه خلال أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة أن المتهم (26 عامًا – مبلط سيراميك) قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد العزم على التخلص منها بسبب رفضها وأسرتها الارتباط به، ووضع خطة إجرامية استمرت أكثر من 20 يومًا.

تنفيذ الجريمة وحيازة سلاح

أوضح أمر الإحالة أن المتهم كمن للمجني عليها أمام أحد المقاهي وباغتها بطعنات نافذة في الصدر والبطن، ما أدى إلى وفاتها. كما اعتدى على شخص آخر، محدثًا إصابات أجهزت على قدرته على العمل لمدة لا تتجاوز 20 يومًا، بالإضافة إلى حيازته سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.

انتظار الحكم النهائي

من المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي، عقب ورود رأي فضيلة المفتي في القضية.

اقرأ أيضًا:

انتظرتها أمام البيت وغدرت بها.. اعترافات قاتل "فتاة الخصوص" أمام جهات التحقيق

أوهم نفسه بالارتباط.. كواليس ليلة الغدر بـفتاة الخصوص وشهادة صادمة من أقاربها

رفضت خطبته فقتلها في الشارع.. جيران فتاة الخصوص: "أهلها ناس في حالهم"