محافظ الأقصر يقود جولة لتفقد تطوير الأحواض ومشروعات الطرق (صور)

كتب : محمد محروس

06:38 م 29/03/2026
أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية موسعة لعدد من الأحواض بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى الخدمات ودفع العمل بمشروعات البنية التحتية.

تفقد مزلقان نجع بدران ومطالب الأهالي

بدأ المحافظ جولته بتفقد مزلقان نجع بدران، واستمع إلى مطالب الأهالي بفتح مزلقان شرعي لربط منطقة الحزام الأخضر بنجع بدران ومنطقة العوابد بمنشأة العماري، موجّهًا بدراسة المطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

متابعة مشروعات المرافق والطرق

كما تفقد حوض الخمسين حتى حي شرق، ووجّه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة أعمال الرفع، وتكليف مديرية الطرق بتسوية التربة تمهيدًا لأعمال التطوير.
وأكد المحافظ على إعداد مخطط تفصيلي لأحواض الحدودة والمايا لإدخال المرافق الأساسية، بما يشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات، يليها رصف الطرق.

تفقد عدد من الأحواض والمرافق الجديدة

وتوجه المحافظ إلى حوض العمدة (6) لتوجيه بفتح الطريق، ثم انتقل إلى حوض أبو عياد لتفقد مبنى الإسكان الجديد التابع لمديرية الإسكان، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني للتسليم.
كما شملت الجولة زيارة المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، وتفقد حوض حزيرة البياضية 8 وحوض 18، موجّهًا بسرعة أعمال الرصف وفتح الشوارع وإجراء الرفع المساحي، مع التأكيد على عرض تراخيص البناء الجديدة لمنع المخالفات.

مشاركة المسؤولين في الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئات المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

