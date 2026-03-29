الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو وصور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:26 م 29/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (4)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (5)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (7)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (6)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (8)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز (9)
    حريق مطعم نتيجة انفجار أسطوانة غاز

تلقت شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حريق وانفجار بمطعم شهير في منطقة دوران عزبة سعد بحي شرق الإسكندرية.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة 3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المكان لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

التفحم الكامل للمطعم

وأظهرت المعاينة الأولية أن انفجار أسطوانة غاز أسفر عن نشوب حريق هائل أدى إلى تفحم المحل ومحتوياته بالكامل، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمطعم.

السيطرة على النيران وبدء التحقيقات

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق وانتقاله إلى المحال المجاورة.
تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، ويجري عرض الملف على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
أخبار مصر

غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
شئون عربية و دولية

لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"