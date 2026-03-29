تلقت شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حريق وانفجار بمطعم شهير في منطقة دوران عزبة سعد بحي شرق الإسكندرية.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة 3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المكان لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

التفحم الكامل للمطعم

وأظهرت المعاينة الأولية أن انفجار أسطوانة غاز أسفر عن نشوب حريق هائل أدى إلى تفحم المحل ومحتوياته بالكامل، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمطعم.

السيطرة على النيران وبدء التحقيقات

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق وانتقاله إلى المحال المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، ويجري عرض الملف على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.