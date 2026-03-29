ضبط 39 جوال دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

05:00 م 29/03/2026
    خلال ضبط الدقيق في مطوبس
    خلال ضبط كمية الدقيق
    الدقيق المضبوط
    جانب من المضبوطات

تمكنت إدارة تموين مركز مطوبس في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

كانت معلومات وردت إلى إدارة تموين مطوبس حول تجميع أحد الأشخاص يقيم بقرية خان الجنى التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس كميات من الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله خارج المنظومة التموينية بأحد المخازن بذات القرية بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

شُكلت حملة ترأسها سعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، وضمت كل من أسامة لبيب، وعمر مرعى، المفتشان بإدارة تموين مطوبس، وتامر عياد، رئيس مكتب تموين الجزيرة الخضراء بالاشتراك مع إيمان النحراوي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

توجهت الحملة إلى مكان المخزن المتحرى عنه وبمداهمة المخزن ضبطت الحملة 39 جوال دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج المنظومة التموينية وذلك قبل إعادة بيعها في السوق السوداء فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

