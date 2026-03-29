أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، زيارة مفاجئة إلى وحدة صحة أسرة "الخزان غرب" بمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة وسهولة إجراءات الكشف وفترات الانتظار، في إطار تقييم الأداء على أرض الواقع.

ووجّه المحافظ إدارة "رضا المنتفعين" بضرورة استغلال أوقات انتظار المرضى في توعيتهم بآليات الحجز الإلكتروني، وكيفية الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين تجربة تلقي الخدمة.

كما كلّف بحصر فوري لجميع الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية، والتي تخدم نحو 19 ألف مواطن، لمخاطبة هيئة الرعاية الصحية لتوفيرها بشكل عاجل، مع التأكيد على ضرورة تأمين أدوية الأمراض المزمنة بكميات تكفي المرضى لمدة شهرين.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير التخزين الآمن لكافة المستلزمات الطبية، لضمان الحفاظ على جودتها وصلاحيتها، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ أسوان أن الهدف من الزيارات المفاجئة ليس رصد الأخطاء أو توقيع العقوبات، بل الوقوف على التحديات الواقعية والعمل على حلها بشكل فوري، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الانضباط داخل المنظومة الصحية.

وفي ختام جولته، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي بشأن بعض المشكلات الخدمية خارج القطاع الصحي، ووجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.