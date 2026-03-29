ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية القبض على عاطل انتحل صفة سيدة وارتدى نقاب وملابس نسائية داخل مصلى السيدات بأحد المساجد بمنطقة اللبان، فيما تبين أن الواقعة بقصد السرقة.

بلاغ بضبط لص بمصلى السيدات

كان قسم شرطة اللبان تلقى إخطارًا من قول أمني يفيد ضبط رجل بمصلى السيدات بأحد المساجد بدائرة القسم، يرتدي ملابس نسائية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المتهم، عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر بمنطقة زاوية عبد القادر بحي العامرية في الإسكندرية، وجرى اصطحابه إلى ديوان القسم.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم في التحقيقات بانتحال صفة سيدة وارتدائه ملابس نسائية ونقاب ودخوله مصلى السيدات بالمسجد المشار إليه لسرقة السيدات قبل أن يشعرن به ويلقى القبض عليه.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.