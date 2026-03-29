إعلان

بنقاب وملابس نسائية.. تفاصيل ضبط رجل داخل مصلى سيدات مسجد في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:27 م 29/03/2026

ضبط رجل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية القبض على عاطل انتحل صفة سيدة وارتدى نقاب وملابس نسائية داخل مصلى السيدات بأحد المساجد بمنطقة اللبان، فيما تبين أن الواقعة بقصد السرقة.

بلاغ بضبط لص بمصلى السيدات

كان قسم شرطة اللبان تلقى إخطارًا من قول أمني يفيد ضبط رجل بمصلى السيدات بأحد المساجد بدائرة القسم، يرتدي ملابس نسائية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المتهم، عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر بمنطقة زاوية عبد القادر بحي العامرية في الإسكندرية، وجرى اصطحابه إلى ديوان القسم.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم في التحقيقات بانتحال صفة سيدة وارتدائه ملابس نسائية ونقاب ودخوله مصلى السيدات بالمسجد المشار إليه لسرقة السيدات قبل أن يشعرن به ويلقى القبض عليه.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية انتحال صفة سيدة رجل نقاب قسم شرطة اللبان سرقة السيدات النيابة العامة

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

أجنبي

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
شئون عربية و دولية

صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
علاقات

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

